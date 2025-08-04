В Восточно-Казахстанской области с 3 по 13 августа проходит 20-й юбилейный республиканский слёт юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). Мероприятие организовано по инициативе Министерства внутренних дел РК и посвящено памяти Газиза Байтасова, погибшего при исполнении служебного долга, передает BAQ.KZ.

В этом году в слёте участвуют более 140 детей из всех 20 регионов Казахстана, а также гостей из стран СНГ. В состав делегаций вошли лучшие представители юных инспекторов движения — школьники, активно участвующие в пропаганде правил дорожного движения среди сверстников.

Участники прибыли из всех уголков страны:

города Астана, Алматы, Шымкент

Актюбинская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Жетысуская, Улытауская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Абайская, СКО, ЗКО и ВКО области.

Команды разместились в детском лагере "Дарын", где их ждут тренинги, конкурсы, тематические квесты и встречи с инспекторами ДП. Основная цель слёта — повышение правовой грамотности, формирование культуры безопасного поведения на дорогах и развитие гражданской ответственности у подростков.

Для безопасности всех участников сотрудники ДП Восточно-Казахстанской области сопровождали делегации от вокзалов и аэропортов до места проживания.