1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
Игнорирование предупреждений может привести к серьёзным последствиям, напоминают сотрудники полиции.
В Акмолинской области сотрудники патрульной полиции обеспечили сопровождение 1400 транспортных средств во время ограничения движения по направлениям Астана – Караганда и Астана – Павлодар, передаёт BAQ.KZ. Среди них были 350 грузовых и 1050 легковых автомобилей.
Правоохранители отмечают, что несмотря на неоднократные предупреждения воздержаться от поездок, некоторые водители продолжают выезжать в путь в сложных погодных условиях.
"Игнорирование таких предупреждений может привести к серьёзным последствиям. В условиях гололедицы и плохой видимости повышается риск дорожно-транспортных происшествий, а оказание помощи затруднено", — подчеркнули сотрудники полиции.
Патрульная служба напоминает водителям о необходимости соблюдать правила безопасности и избегать поездок в неблагоприятных погодных условиях.
