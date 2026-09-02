141 стихийную свалку нашли из космоса в области Абай: теперь субботники будут каждую неделю

В области Абай зафиксировали 141 несанкционированную свалку. Большинство уже ликвидировали, но на некоторых очищенных участках мусор начал появляться снова. Теперь власти намерены проводить субботники каждую неделю, сообщает BAQ.KZ.

Свалки нашли во время космического мониторинга АО «Казахстан Гарыш Сапары». Из 141 участка очистили 133, или 94%.

Но часть территории пришлось брать под повторный контроль. В отдельных районах после уборки мусор начал скапливаться снова. Чтобы отслеживать такие места, установили камеры видеонаблюдения.

За мусор и нарушение порядка выписали штрафов почти на 38 млн тенге

С начала года в области провели более 2 450 рейдов. Во время проверок выявили 9 085 нарушений.

По их итогам назначен 941 штраф на общую сумму 37,7 млн тенге.

Параллельно с 4 апреля во всех населенных пунктах региона идут работы по санитарной очистке. В субботниках приняли участие более 315 тыс. жителей, 6 842 организации и свыше 3 тыс. единиц техники.

За это время очистили 38 тыс. дворов, 1 134 парка и сквера. На полигоны вывезли 52 216 тонн мусора.

В регионе запланировали высадить 67 тыс. саженцев. На сегодняшний день высажено 60 тыс.

Берик Уали потребовал не ограничиваться разовыми уборками

На заседании акимата глава области Берик Уали заявил, что работа не должна сводиться к отдельным акциям и субботникам. По его словам, проблема появляется снова, если очищенные территории остаются без контроля.

Во время церемонии награждения ученых Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект «Таза Казахстан» направлен на обновление общественного сознания. Наша задача не просто увеличивать количество проводимых субботников и акций, а поддерживать постоянную чистоту, контролировать приживаемость высаженных саженцев, не допускать повторного появления несанкционированных свалок и формировать экологическую культуру населения, - сказал Берик Уали.

По данным акимата, за последние три года в области высадили 194 402 дерева и ликвидировали 454 стихийные свалки. За это же время прошло около двух тысяч мероприятий по наведению чистоты.

Эту работу необходимо системно продолжать. В рамках акции «Таза Казахстан» начиная с этой субботы субботники будут проводиться каждую неделю. Все мы должны принимать активное участие в наведении чистоты, - заявил аким.

Берик Уали поручил завершить план озеленения, следить за приживаемостью деревьев, не допускать повторного появления свалок и быстрее реагировать на обращения через TazaQazBot. Рейды в населенных пунктах региона продолжатся.