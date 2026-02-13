По состоянию на 1 февраля 2026 года в Казахстане проживает 76 059 ветеранов, включая 69 участников Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 250 граждан, приравненных к ветеранам ВОВ по льготам, 26 626 ветеранов боевых действий в других странах и 33 114 тружеников тыла в годы ВОВ, передает BAQ.KZ.

С начала 2026 года указанным категориям граждан уже выплачено специальное государственное пособие на сумму 1,5 млрд тенге. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 17,7 млрд тенге.

Ежемесячные выплаты из республиканского бюджета устанавливаются независимо от других социальных пособий и составляют:

Ветераны ВОВ – 16 МРП (69 200 тенге);

Ветераны, приравненные по льготам к ВОВ:

с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания – 7,55 МРП (32 654 тенге);

иные – 6,19 МРП (26 772 тенге);

Ветераны боевых действий за пределами Казахстана:

участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (26 772 тенге);

военнослужащие на таджикско-афганской границе, в миротворческих операциях в Ираке и Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (20 760 тенге);

Труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (9 212 тенге).

Нацбанк и профильные министерства отмечают, что система специальных пособий обеспечивает ветеранов стабильной финансовой поддержкой и признанием их заслуг перед страной.