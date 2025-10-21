В Казахстане наркопреступления фиксируются во всех регионах страны, однако характер их распространения различается. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, передает BAQ.KZ.

"В целом во всех регионах страны встречаются разные виды наркотиков. Нельзя сказать, что где-то ситуация лучше или хуже. Но если говорить об антирейтинге, то в южных регионах преобладают каннабисные виды, а в крупных городах –Алматы, Астане, Шымкенте и прилегающих к ним районах – чаще выявляются синтетические наркотики. В целом можно сказать, что синтетика распространена по всем регионам Казахстана, но её основная концентрация в мегаполисах", — отметил Бакытжан Амирханов.

Он также прокомментировал вопрос о возможных нарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел, участвующих в операциях против наркопреступлений.



"Министерство внутренних дел – это большая структура, и, конечно, могут быть разные случаи. Но 99% наших сотрудников добросовестно исполняют свой долг. Иногда подобные факты выявляются не только среди сотрудников полиции, но и среди работников других государственных органов. Недавно, например, в Мангистауской области были случаи, когда на употреблении наркотиков задерживали представителей местных исполнительных органов", — сказал представитель МВД.

По его словам, случаи злоупотреблений выявляются силами собственной службы безопасности министерства.

"С начала года у нас было выявлено около 15 сотрудников, употреблявших наркотические вещества. Все они уволены из органов внутренних дел и других подразделений силовых структур", — сообщил спикер.

Он подчеркнул, что подобные факты не остаются без внимания и пресекаются внутренними службами, чтобы сохранить доверие общества к правоохранительной системе.