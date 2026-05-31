Астанчанин пассажир заплатил свободой за поведение в автобусе

51-летний житель столицы получил административный арест после инцидента в городском автобусе.

Во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила видео, где пассажир ведет себя агрессивно и использует нецензурную лексику, нарушая общественный порядок.

Личность мужчины установили, после чего его доставили в управление полиции района "Алматы". Материалы передали в суд.

Суд назначил наказание – 15 суток административного ареста.