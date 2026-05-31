Астанчанин пассажир заплатил свободой за поведение в автобусе
Сегодня 2026, 07:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:52Сегодня 2026, 07:52
176Фото: Кадр из видео
51-летний житель столицы получил административный арест после инцидента в городском автобусе.
Во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила видео, где пассажир ведет себя агрессивно и использует нецензурную лексику, нарушая общественный порядок.
Личность мужчины установили, после чего его доставили в управление полиции района "Алматы". Материалы передали в суд.
Суд назначил наказание – 15 суток административного ареста.
Самое читаемое
- В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
- Рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции
- «Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда
- В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу
- США с апреля перенаправили 115 судов в рамках морской блокады Ирана