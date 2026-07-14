От политики до большого бизнеса: топ-5 самых известных кандидатов «Әділет»

Экс-министры, руководители государственных органов и известные политические деятели вошли в список кандидатов от партии "Әділет" на выборы депутатов Курултая, которые пройдут 23 августа.

Партия утвердила самый большой партийный список – в него вошли 186 кандидатов. Среди них – представители науки, образования, бизнеса, промышленности, цифровой отрасли, культуры, спорта и гражданского общества. BAQ.KZ изучил список кандидатов и подготовил топ-5 самых известных персон, имена которых уже хорошо знакомы казахстанцам.

Ерлан Карин – политические реформы

Фото: BAQ.kz

Одной из самых заметных фигур в списке стал первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин. Его имя давно связывают с общественно-политическими реформами и развитием государственных институтов.

По словам Карина, партия собрала команду людей, готовых продолжить курс реформ.

"Партия "Әділет" идет на предстоящие выборы с самым многочисленным списком кандидатов, поддерживающих курс президентских реформ и готовых продолжить их реализацию", – сказал он.

Карин также обратил внимание, что в списке представлены женщины, молодежь, представители всех регионов страны и разных профессий.

"Важным моментом для меня также стало то, что в число кандидатов вошел 31 бывший член Национального курултая. Все они – известные и уважаемые в обществе люди. На протяжении пяти лет мы вместе работали в составе этого консультативно-совещательного органа. Для меня большая честь быть в одной команде с такими коллегами. Как вы уже заметили, участие женщин и молодежи в политической жизни страны заметно растет. Появляются новые лица и новые имена. Все это полностью соответствует курсу общественно-политической модернизации, реализуемому в Казахстане", – добавил он.

Айбек Дадебай – человек в центре программы

Фото: партии «Әділет»

Партийный список возглавил председатель "Әділет" Айбек Дадебай. Представляя предвыборную программу, он подчеркнул, что партия намерена строить свою работу вокруг запросов общества.

"Главная особенность нашей программы заключается в том, что она ориентирована не на государственный аппарат, а на гражданина. В центре каждого ее раздела находится конкретный человек, его жизнь, интересы, надежды и потребности", – отметил Дадебай.

По его словам, программа основана на предложениях граждан, экспертных обсуждениях и стратегических инициативах Президента.

Багдат Мусин – цифровизация и искусственный интеллект

Фото: New Vision Forum 2026

В числе кандидатов – экс-министр цифрового развития Багдат Мусин. Именно с его именем многие связывают развитие электронного правительства и цифровых государственных услуг. Сегодня он занимает должность председателя правления АО "Казахтелеком".

Одним из ключевых направлений своей работы Мусин также называет развитие искусственного интеллекта.

"Цифровизация должна проходить через все разделы нашей программы. Искусственный интеллект станет одним из основных инструментов достижения поставленных целей", – отметил Мусин.

По его мнению, главным условием повышения эффективности государственных институтов является сокращение бюрократических процедур, снижение влияния человеческого фактора и предупреждение коррупционных рисков за счет внедрения цифровых решений.

Айжан Аймаганова – законность и доверие к правосудию

Фото: BAQ.kz

Одним из самых обсуждаемых новых лиц в списке партии стала экс-прокурор Айжан Аймаганова.

Широкую известность она получила в 2024 году, когда выступала государственным обвинителем по резонансному делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. После этого процесса Аймаганова стала одной из самых узнаваемых сотрудников прокуратуры страны, а позже была повышена в должности и звании.

В июле этого года она сообщила, что покинула органы прокуратуры и решила попробовать себя в политике.

Напомним, Айжан Аймаганова опубликовала заявление в соцсетях, в котором прокомментировала информацию о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Курултая.

"В последние дни в социальных сетях активно обсуждается информация о моём выдвижении кандидатом в депутаты от партии. Считаю важным лично прокомментировать эту ситуацию. Многие годы я работала в органах прокуратуры. Для меня это всегда было служением закону, государству и защите прав граждан. В связи с выдвижением кандидатом я уволилась из прокуратуры. Это требование закона, которое мной исполнено", – написала она.

Андрей Лаврентьев – промышленность и экономика

Фото: facebook.com Андрей Лаврентьев

Еще одним известным кандидатом стал председатель совета директоров Qarmet и совладелец Allur Group Андрей Лаврентьев. Один из крупнейших представителей казахстанского бизнеса многие годы занимается развитием металлургии и машиностроения.

В партийной команде представляет промышленный сектор и реальную экономику, делая акцент на развитии производства, привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест.

Кто еще вошел в список?

Помимо известных политиков и предпринимателей, партия включила в список действующих депутатов, представителей здравоохранения, образования, науки, культуры, IT-сферы и регионов. Всего партия выдвинула 186 кандидатов, сделав ставку на сочетание управленческого опыта и профессиональной экспертизы в разных сферах.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года. Центральная избирательная комиссия допустила к участию в выборах семь политических партий.