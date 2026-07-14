Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку

В Семее полицейские привлекли к административной ответственности 35-летнюю жительницу Актюбинской области, которая устроила ночную фотосессию прямо на проезжей части автомобильного моста. Видео с опасной съемкой появилось в социальных сетях. На кадрах женщина лежит на дороге и позирует перед камерой, несмотря на движение автомобилей.

После публикации ролика сотрудники полиции установили личность участницы. В отношении нее составили административный протокол за нарушение Правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения. В департаменте полиции области Абай напомнили, что подобные действия могут привести к трагедии.

В темное время суток водитель может слишком поздно заметить человека на дороге и не успеть затормозить. Полицейские призвали не рисковать жизнью ради эффектных фотографий и популярности в социальных сетях.