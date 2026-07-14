В Threads появились сообщения о происшествии в одной из зон отдыха под Астаной. По словам очевидцев, одному из посетителей внезапно стало плохо – мужчина начал задыхаться и посинел. При этом свидетели утверждают, что на месте не оказалось необходимых условий для оперативного оказания помощи, передает корреспондент BAQ.KZ.

Автор публикации рассказала, что отдыхавшие пытались помочь мужчине, однако, по ее словам, сотрудники зоны отдыха действовали недостаточно оперативно.

"Зона отдыха Primevill. Сегодня стала свидетелем страшнейшей ситуации. На наших глазах человеку стало плохо, он посинел, и все надеялись, что ему успеют помочь. Но самое ужасное – оказалось, что в зоне отдыха не было готовности к такой ситуации. По словам очевидцев, это уже не первый подобный случай. Пока один из гостей пытался оказать помощь, человек в жилете спасателя практически не участвовал. Медицинского работника на месте не было, а аптечка, как говорили присутствующие, оказалась практически пустой", – написала автор публикации.

По ее словам, произошедшее должно стать поводом для проверки со стороны компетентных органов.

"Если все это действительно так, то возникает вопрос: почему место продолжает работать без необходимых мер безопасности? Почему ответственность за жизнь людей оказывается под вопросом? Хочется, чтобы соответствующие органы проверили это место и, если нарушения подтвердятся, приостановили его работу до тех пор, пока не будут обеспечены все необходимые меры безопасности: обученные спасатели, медицинский персонал, укомплектованная аптечка и четкий алгоритм действий в экстренных ситуациях. Жизнь человека бесценна. Мы приходим в такие места отдыхать с семьями, детьми, друзьями, а не рисковать жизнью из-за чьей-то халатности или экономии на безопасности", – написала она.

Что рассказали другие очевидцы

Под публикацией своими впечатлениями поделились и другие пользователи, заявившие, что также находились на месте происшествия.

"Это был огромный стресс для всех присутствующих. Очень огорчает наплевательское отношение персонала. Грубят и не понимают всю ответственность. Просто каааак, как в таком месте нет ни медперсонала, ни спасателя, ни нормальной аптечки?! Надеюсь, с парнем все хорошо, и он быстро восстановится", – написала одна из пользовательниц.

Еще одна очевидец также рассказала о произошедшем.

"Это было ужасно, была свидетелем, осадок ужасный остался. До сих пор трясет. Нету медврача, это раз. Администратор очень грубый. Ей было всё равно. Полностью согласна с вами!!!" – сообщила пользовательница.

Мужчину спас военнослужащий

Тем временем в Instagram пользователь @vairat.tactical (Вайрат Туйгушев) опубликовал видео, в котором рассказал, что 13 июля около 18:00 в зоне отдыха в районе села Жибек Жолы военнослужащий по имени Акниет спас мужчину, подавившегося куском мяса.

По словам автора публикации, военнослужащий не растерялся и применил прием Геймлиха, благодаря чему восстановил дыхание пострадавшего. После этого мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи.

На опубликованном видео Вайрат Туйгушев созвонился с Акниетом и поблагодарил его за спасение человека.

"Сегодня один парнишка по имени Акниет спас в бассейне жизнь одному мужчине. Вытащил у него из горла кусок мяса, тем самым спас его. Он задышал. Молодец, Акниет, красавчик. Горжусь тобой. Если бы тебя не было, он бы погиб", – рассказал Вайрат Туйгушев.

Сам Акниет пояснил, что смог быстро сориентироваться благодаря ранее пройденной подготовке.

"Он подавился. Я сразу понял, что нужно делать, потому что проходил подготовку", – рассказал военнослужащий в телефонном разговоре с Вайратом Туйгушевым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vairat | Tactical Medicine (@vairat.tactical)

Что известно официально

Редакция BAQ.KZ обратилась за комментариями в профильные ведомства.

В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что мужчину доставили в одно из медицинских учреждений Астаны.

В свою очередь в управлении общественного здравоохранения столицы сообщили редакции, что информация о состоянии пациента уточняется. Официальный комментарий пообещали предоставить позднее.