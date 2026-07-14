Улытау, Кызылординская и Павлодарская области показали наибольший рост в строительстве

Наибольший рост объемов строительных работ по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирован в области Улытау, Кызылординской и Павлодарской областях. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в целом по Казахстану объем строительных работ за январь-июнь составил около 4,1 трлн тенге, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика. Наибольшее увеличение отмечено в области Улытау и Кызылординской и Павлодарской областях", – сообщил министр.

Он отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 7,9 млн квадратных метров.

Ранее в Правительстве сообщили, что рост экономики ускорился до 4,1%.

По оценке World Impact Media Organization, экономика Казахстана становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.