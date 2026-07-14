Улытау, Кызылординская и Павлодарская области показали наибольший рост в строительстве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Наибольший рост объемов строительных работ по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирован в области Улытау, Кызылординской и Павлодарской областях. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, в целом по Казахстану объем строительных работ за январь-июнь составил около 4,1 трлн тенге, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика.
Наибольшее увеличение отмечено в области Улытау и Кызылординской и Павлодарской областях", – сообщил министр.
Он отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 7,9 млн квадратных метров.
Ранее в Правительстве сообщили, что рост экономики ускорился до 4,1%.
По оценке World Impact Media Organization, экономика Казахстана становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.
Самое читаемое
- Казахстан накроет опасная погода: синоптики предупредили о грозах и жаре
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма
- Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль
- Лучший кумыс года определили в Астане: кто стал победителем BaiQymyz-2026
- Трамп, Макрон и Мерц попали в «список возмездия» после гибели Хаменеи