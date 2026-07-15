150 тысяч кв. метров жилья построили в ВКО за 6 месяцев

Рост наблюдается по большинству показателей, реализуются крупные инвестпроекты, создаются новые рабочие места, развивается промышленность, сельское хозяйство и цифровая инфраструктура.

Объём строительных работ в регионе вырос на 22,3% - 182,5 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал составили 340,4 млрд тенге, это на 8% больше чем за такой же период прошлого года. При этом больше 85% всех инвестиций пришли из частного сектора, а значит, регион демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность.

Активно продолжается и жилищное строительство: за эти 6 месяцев введено почти 151 тысяча кв. метров жилья. Среднемесячная зарплата выросла до 438,6 тысяч тенге, а уровень безработицы остается одним из самых низких в Казахстане - 4,6%.

Промышленность по-прежнему - основа экономики Восточно-Казахстанской области. Она формирует почти 40% валового регионального продукта. При этом 87% промышленного производства составляет обрабатывающий сектор, а металлургия сохраняет статус ключевой экспортной отрасли ВКО.

В приоритете - привлечение инвестиций. На сегодня в области реализуются 102 инвестпроекта (общая стоимость - 1,5 трлн тенге). Таким образом, созданы около 11.000 новых рабочих мест. Один из крупнейших проектов - «Алатау Литий», стоимостью 235 млрд. тенге. В его задачи войдут возведение горно-обогатительного комплекса и предприятия по выпуску литиевого концентрата.

Что касается агропромышленного комплекса, то и здесь есть динамика. Объем сельхозпродукции вырос больше чем 3 процента, а производство продуктов питания - 11%.

Восточно-Казахстанская область продолжает лидировать в республике по производству растительного масла, мёда, свежей рыбы, кумыса и входит в число ведущих регионов по развитию молочного животноводства.

«Главными приоритетами до конца года остаются привлечение инвестиций, запуск новых производств, создание постоянных рабочих мест, развитие перерабатывающей промышленности, цифровизация госуправления и дальнейшее повышение качества жизни жителей нашего региона», - подчёркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Существенное финансирование идёт на развитие транспортной и туристической инфраструктуры. В Катон-Карагае и Зайсане достраиваются воздушные гавани, в области модернизируется дорожная сеть, успешно реализуются крупные гостиничные и туристические объекты.