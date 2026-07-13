Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма

Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область, где пройдут съемки нового международного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум». 13 июля всемирно известного актера встретил аким региона Нурдаулет Килыбай. Во время встречи стороны обсудили съемки картины, одной из ключевых площадок которой станет урочище Бозжыра.

В акимате отметили, что выбор Мангистау для столь крупного кинопроекта свидетельствует о растущем интересе мировой киноиндустрии к природным ландшафтам Казахстана. Власти региона рассчитывают, что участие в проекте поможет привлечь туристов, инвестиции и повысить узнаваемость области за рубежом.

Сам Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и заявил, что пейзажи Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут одной из самых ярких частей будущего фильма. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана. Производством картины занимается казахстанская компания Salem Entertainment.