Военнослужащая из Казахстана собирает беспилотники своими руками

Пока многие только учатся управлять беспилотниками, младший сержант Военного института Сухопутных войск Динара Телеуова уже самостоятельно собирает FPV-дроны практически с нуля. Военнослужащая проходит подготовку в учебном центре беспилотных авиационных систем Сухопутных войск ВС Казахстана.

Помимо строевой, огневой и тактической подготовки, она изучает устройство беспилотников: устанавливает электронные компоненты, настраивает полетные контроллеры и тестирует аппараты перед первым запуском. По словам Динары, каждый FPV-дрон — это сложная инженерная система, поэтому для его сборки необходимо разбираться в электронике, программном обеспечении и аэродинамике.

Для меня это не просто увлечение, а возможность приносить реальную пользу, — отметила военнослужащая.

В институте рассказали, что младший сержант отличается техническим мышлением, дисциплиной и быстро осваивает современные технологии, которые еще недавно считались исключительно сферой инженеров.