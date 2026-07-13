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Военнослужащая из Казахстана собирает беспилотники своими руками

13 Июля 2026, 21:19
АВТОР
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Минобороны РК 13 Июля 2026, 21:19
13 Июля 2026, 21:19
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Фото: Минобороны РК

Пока многие только учатся управлять беспилотниками, младший сержант Военного института Сухопутных войск Динара Телеуова уже самостоятельно собирает FPV-дроны практически с нуля. Военнослужащая проходит подготовку в учебном центре беспилотных авиационных систем Сухопутных войск ВС Казахстана.

Помимо строевой, огневой и тактической подготовки, она изучает устройство беспилотников: устанавливает электронные компоненты, настраивает полетные контроллеры и тестирует аппараты перед первым запуском. По словам Динары, каждый FPV-дрон — это сложная инженерная система, поэтому для его сборки необходимо разбираться в электронике, программном обеспечении и аэродинамике.

Для меня это не просто увлечение, а возможность приносить реальную пользу, — отметила военнослужащая.

В институте рассказали, что младший сержант отличается техническим мышлением, дисциплиной и быстро осваивает современные технологии, которые еще недавно считались исключительно сферой инженеров.

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