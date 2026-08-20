16 часов в прямом эфире: как пройдет день выборов в Курултай

В Казахстане 23 августа, в день выборов в Курултай, пройдет общенациональный онлайн-марафон. Прямой эфир продлится почти 16 часов – с 09:00 до 00:30.

Медиапроект будет посвящен первым в истории страны выборам в Курултай. В течение дня организаторы планируют в режиме реального времени рассказывать о ходе голосования и обсуждать общественные, социально-экономические и другие актуальные темы.

К марафону присоединятся общественные деятели, эксперты, журналисты, блогеры, спортсмены, представители культуры и активные граждане.

Программа будет разделена на несколько площадок. На главной сцене пройдут выступления и обсуждения, а на брифинговой площадке представители Центральной избирательной комиссии и международные наблюдатели будут сообщать официальную информацию о ходе выборов.

Отдельный блок посвятят голосованию за рубежом. Каждые два часа в эфир будут выходить собственные корреспонденты с информацией о том, как проходит голосование за пределами Казахстана.

Одной из особенностей марафона станут прямые включения из Астаны, Алматы и Шымкента. Зрителям покажут происходящее в трех мегаполисах, репортажи с городских площадок и интервью с жителями.

В рамках проекта «Большая стройка» корреспонденты также выйдут на связь с крупных строительных объектов страны.

Кроме того, запланированы дискуссии на общественно-политические, социально-экономические и историко-культурные темы, короткие интервью, выступления известных казахстанцев, викторины и другие форматы.

Трансляция онлайн-марафона будет доступна на сайтах и страницах в социальных сетях республиканских и региональных медиаресурсов. Оперативную информацию также планируют публиковать в Telegram-канале проекта.