16-этажный жилой дом загорелся в Астане
Столичные спасатели ликвидировали пожар.
4 Ноября 2026, 08:54
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4 Ноября 2026, 08:544 Ноября 2026, 08:54
74Фото: Скриншот видео
На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в 16-этажном жилом доме расположенном в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.
По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что возгорание произошло на 7-м этаже жилого дома, наблюдалось сильное задымление. Силы МЧС незамедлительно приступили к тушению пожара.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: при возникновении пожара незамедлительно звоните по номеру 112.
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