16-этажный жилой дом загорелся в Астане

На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в 16-этажном жилом доме расположенном в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.

По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что возгорание произошло на 7-м этаже жилого дома, наблюдалось сильное задымление. Силы МЧС незамедлительно приступили к тушению пожара.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при возникновении пожара незамедлительно звоните по номеру 112.