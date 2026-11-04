Двухэтажное кафе загорелось в Астане

Спасатели ликвидировали пожар.

4 Ноября 2026, 02:40
АВТОР
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Pixabay.com 4 Ноября 2026, 02:40
4 Ноября 2026, 02:40
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Фото: Pixabay.com

На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в районе Нура, на проспекте Туран. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.

По прибытии установлено, что в отдельно стоящем двухэтажном кафе произошло горение потолочного перекрытия и вытяжной системы над мангальной зоной.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Пострадавших нет.

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