Двухэтажное кафе загорелось в Астане
Спасатели ликвидировали пожар.
4 Ноября 2026, 02:40
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4 Ноября 2026, 02:404 Ноября 2026, 02:40
38Фото: Pixabay.com
На пульт «112» города Астаны поступило сообщение о возгорании в районе Нура, на проспекте Туран. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.
По прибытии установлено, что в отдельно стоящем двухэтажном кафе произошло горение потолочного перекрытия и вытяжной системы над мангальной зоной.
Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Пострадавших нет.
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