Города будущего: как Астана, Алматы и Шымкент готовятся к внедрению цифровых двойников

Крупные города Казахстана должны перейти к новой модели управления инфраструктурой с использованием цифровых технологий. В Послании от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать цифровые двойники городов и обеспечить каждый крупный населенный пункт среднесрочным и долгосрочным планами развития. Астана уже использует интеллектуальные системы управления городскими службами, Алматы приступил к созданию цифровой модели инженерных сетей, а Шымкент развивает технологии Smart City. Как эти проекты могут изменить управление мегаполисами и какие задачи еще предстоит решить - в аналитическом обзоре BAQ.KZ.

Рост крупных городов Казахстана сопровождается увеличением нагрузки на транспорт, коммунальные сети и социальную инфраструктуру. Строительство новых жилых районов требует развития дорог, инженерных коммуникаций, школ и медицинских учреждений.

В своем девятом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость долгосрочного планирования развития крупных городов и внедрения цифровых технологий в управление инфраструктурой.

«Нужно отметить, что сегодня главными центрами экономики, образования, технологий и притяжения талантов являются города. Именно сильные города формируют сильные регионы, а сильные регионы – сильную страну. Поэтому каждый крупный город страны должен иметь четкий средне- и долгосрочный план развития, утвержденный Правительством. Для эффективного использования городских ресурсов Правительству совместно с акимами следует в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры», – заявил Президент.

Поручение предполагает более широкое использование цифровых данных при планировании городского развития. При этом отдельные технологии уже внедряются в мегаполисах, тогда как создание полноценных цифровых двойников остается самостоятельной задачей.

Что такое цифровой двойник и как он работает

Цифровой двойник - виртуальная модель городской инфраструктуры, может использоваться для анализа ее состояния и моделирования различных ситуаций.

Как разъяснял акимат Алматы, подобные технологии позволяют моделировать изменения городской среды, включая работу общественного транспорта и рост населения.

В отличии от обычной электронной карты, цифровая модель может применяться для прогнозирования нагрузки на инженерные сети и оценки последствий градостроительных решений.

Астана: цифровые технологии для управления городскими службами

В столице развивается проект Astana Smart City, объединяющий цифровые системы городского управления.

Согласно официальной информации акимата Астаны от 17 сентября 2026 года, ключевые элементы проекта - городской центр обработки данных и ситуационный центр. Они формируют единый цифровой контур управления городом.

По итогам первого полугодия 2026 года к платформе было подключено более 60 тысяч камер видеонаблюдения, внедрено 35 сценариев ИИ-видеоаналитики.

В единую систему интегрированы более 18 городских служб. По данным акимата, время передачи информации о происшествиях сократилось с десяти минут до режима реального времени.

В ситуационном центре обрабатываются данные систем видеонаблюдения, экстренных и коммунальных служб.

Вместе с тем действующая инфраструктура Astana Smart City не равнозначна полноценному цифровому двойнику столицы. Интеграция систем безопасности и мониторинга решает определенные управленческие задачи, тогда как цифровая модель городской инфраструктуры предполагает также возможности анализа и прогнозирования.

Долгосрочное территориальное развитие Астаны определяется Генеральным планом до 2035 года утвержденным Правительством 4 августа 2026 года.

Поручение Президента о разработке цифровых двойников открывает возможность дальнейшего использования современных технологий при реализации градостроительных планов. Однако конкретные механизмы создания единой цифровой модели столицы требуют отдельного определения.

Алматы: цифровой двойник инженерных сетей

В Алматы создание цифрового двойника уже обозначено как отдельный проект модернизации городской инфраструктуры.

Согласно Плану развития Алматы на 2026–2030 годы, цифровая трансформация входит в число приоритетных направлений наряду с развитием транспорта, городской среды и обеспечением безопасности.

Как сообщил акимат Алматы 6 февраля 2026 года, в городе реализуются проекты цифровизации тепловых сетей, внедрения систем диспетчерского управления SCADA и интеллектуальных приборов учета.

Следующим этапом станет объединение информации об инженерной инфраструктуре в цифровой двойник города.

В качестве пилотной территории выбран микрорайон Жас Канат. С января 2026 года по март 2027 года здесь запланированы инвентаризация и полная оцифровка инженерных сетей. Интеграция и внедрение системы намечены на 2027 год.

В целом на 2026-2027 годы предусмотрено доведение доли оцифрованных коммуникаций до 50%, а доли объектов, оснащенных системами SCADA и EMS, – до 60%.

Как следует из официальных материалов о развитии города до 2030 года, цифровой двойник предполагается использовать для прогнозирования и оптимизации нагрузки на инженерные сети.

Для Алматы, где продолжается развитие жилых районов и транспортной инфраструктуры, применение такой технологии может стать дополнительным инструментом градостроительного планирования.

Шымкент: развитие Smart City и долгосрочные планы мегаполиса

В Шымкенте цифровизация развивается параллельно с планированием дальнейшего территориального роста города.

Согласно отчету управления архитектуры и градостроительства, Генеральный план мегаполиса утвержден 17 октября 2023 года.

Документ предусматривает перспективы развития до 2035 года. В нем заложен прогноз увеличения численности населения с 1,2 млн до 1,9 млн человек.

Подобный рост требует дальнейшего расширения жилищной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Одновременно в городе внедряются цифровые технологии.

По данным управления цифровизации Шымкента, опубликованным 20 апреля 2026 года, показатель Smart City вырос с 76% до 82%. По республиканской оценке город занял третье место.

Кроме того, управление сообщило о переводе 103 социальных услуг в онлайн-формат, установке 3100 камер видеонаблюдения и подключении 161 школы к высокоскоростному интернету.

В доступных официальных материалах подтверждаются внедрение Smart City и наличие долгосрочного Генерального плана Шымкента. При этом сведения о завершении единой цифровой модели всей городской инфраструктуры не представлены.

Что изменится в управлении казахстанскими городами

Сопоставление официальных данных показывает, что Астана, Алматы и Шымкент находятся на разных этапах цифровизации.

Столица развивает интеллектуальную систему управления городскими службами. Алматы реализует проект цифрового двойника инженерных сетей. Шымкент расширяет цифровые сервисы и планирует территориальное развитие с учетом прогнозируемого роста населения.

Поручение Президента направлено на более широкое применение цифровых технологий при управлении городской инфраструктурой.

Главная задача заключается не в самом создании виртуальных моделей, а в использовании технологий для более точного планирования городской инфраструктуры.

Внедрение цифровых двойников не заменит строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей и развитие социальных объектов. Однако при наличии достоверных данных такие инструменты могут помочь городским властям принимать более обоснованные решения.

Послание Президента обозначило новый этап цифровизации крупных городов Казахстана. Теперь важно не только развивать отдельные интеллектуальные сервисы, но и определить, как они будут использоваться в долгосрочном управлении мегаполисами.