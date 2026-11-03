Лишние 1,5 млрд тенге перечислили подрядчикам в Таразе

В Таразе при строительстве 22 многоквартирных домов подрядчикам перечислили дополнительные 1,5 млрд тенге, хотя ранее полученные авансы еще не были полностью отработаны. Нарушения выявила Высшая аудиторская палата. После проверки строителям пришлось выполнить недостающие работы на всю сумму.

Речь идет о строительстве жилья в микрорайоне «Аулие Ата». В ходе государственного аудита использования бюджетных средств в Жамбылской области выяснилось, что отдел строительства акимата Тараза систематически нарушал порядок авансовых платежей.

По бюджетным правилам подрядчик должен подтвердить выполнение работ на сумму полученного аванса. Однако в первом полугодии 2025 года компаниям перечислили еще 1,5 млрд тенге, несмотря на неотработанные авансы за 2024 год.

Аудиторы указали, что такая практика создавала риски неэффективного расходования государственных средств и свидетельствовала о недостаточном контроле за исполнением договоров.

Нарушения нашли и при асфальтировании

В жилом массиве «Бурыл» из проекта асфальтирования исключили установку арычных лотков, водосбросных колодцев и излишний объем асфальта. Общая стоимость исключенных работ составила 683,3 млн тенге.

Решение принял технический совет, но проектно-сметную документацию не изменили, хотя пересмотр был необходим по закону.

По предписанию Высшей аудиторской палаты отдел строительства акимата должен был устранить нарушения.

В итоге на строительстве 22 домов в микрорайоне «Аулие Ата» выполнили ранее неотработанные объемы работ на 1,5 млрд тенге.

По проекту асфальтирования в «Бурыле» подготовили документы для корректировки сметы, включая решение технического совета, сравнительную ведомость и расчеты по измененным объемам работ. Сумму договора с подрядчиком уменьшили.

В Высшей аудиторской палате сообщили, что теперь перечисленные авансом средства подтверждены фактически выполненными работами, а стоимость договора на асфальтирование приведена в соответствие с их реальным объемом.

Исполнение остальных предписаний и рекомендаций государственного аудита остается на контроле ведомства.