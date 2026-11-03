США нанесли удары по Ирану в Ормузском проливе на фоне переговоров о прекращении войны

Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива, через который в мирное время проходило около 20% мировых поставок нефти. Атака произошла на фоне переговоров о возможном прекращении конфликта и за сутки до промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает AP.

По данным агентства, удары были нанесены 2 ноября. Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил операцию, пояснив, что ее целью стали иранские силы, применявшие зенитные ракеты против США в Ормузском проливе.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах на островах Кешм и Хенгам, а также в районе портового города Бендер-Аббас.

В отличие от предыдущих операций, Вашингтон публично не объявлял о нанесении ударов. Масштаб атаки и ее последствия пока не уточняются.

Удары накануне выборов в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября.

Вооруженный конфликт продолжается более восьми месяцев. Его экономические последствия, включая подорожание бензина в США, стали одной из проблем для Республиканской партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом.

Последний раз до нынешней операции американские удары по Ирану, по имеющимся данным, наносились в начале сентября.

При этом США сохраняют военно-морскую блокаду, призванную не допустить выхода танкеров с иранской нефтью на международный рынок. В водах у Ирана остаются тысячи американских военнослужащих. К региону направляются третий авианосец и дополнительные военные силы.

Иран предложил открыть Ормузский пролив за два дня

На фоне обострения Тегеран заявил о готовности восстановить судоходство через Ормузский пролив в течение двух дней и возобновить переговоры по ядерной программе при выполнении Вашингтоном ряда требований.

Ранее Иран выдвинул семь условий, среди которых снятие американской блокады. Теперь Тегеран настаивает, чтобы после открытия пролива суда следовали по маршруту, согласованному Ираном и Оманом.

Иранская сторона требует снятия санкций на продажу своей нефти и прекращения огня, которое распространялось бы на Ливан.

Председатель парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф 3 ноября заявил, что Тегеран передал американской стороне свой ответ и дальнейшее развитие событий зависит от Вашингтона.

Он предупредил, что иранские вооруженные силы сохраняют максимальную оборонительную готовность и готовы ответить на новые действия США.

Израиль настаивает на продолжении ударов

По сведениям Associated Press, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Трампом в выходные призывал к новой серии ударов по Ирану после американских выборов.

Об этом рассказали два региональных чиновника и еще один собеседник, знакомый с содержанием разговора.

Политическая ситуация в самом Израиле остается сложной. После парламентских выборов на прошлой неделе Нетаньяху и его правые союзники потеряли большинство. Возобновление полномасштабных боевых действий может повлиять на формирование чрезвычайного правительства.

Одновременно продолжаются дипломатические контакты. По данным источников агентства, посредники обсуждают соглашение, предусматривающее прекращение иранских атак в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады иранских портов.

Новые переговоры запланированы на эту неделю.

Вашингтон допускает дипломатическое решение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще до подтверждения новых ударов заявил, что администрация рассчитывает на возможность договориться с Ираном.

По его словам, он и Дональд Трамп положительно оценивают перспективы урегулирования путем переговоров.

При этом дальнейшие действия Вашингтона после ударов 2 ноября остаются неопределенными. В регионе сохраняются опасения возобновления полномасштабной военной операции.

Ситуация вокруг Ормузского пролива имеет значение для мирового нефтяного рынка. В мирное время через него проходила примерно пятая часть глобальных поставок нефти. Поэтому любые изменения в режиме судоходства и военной обстановке способны повлиять на международные энергетические рынки, включая рынки, на которых продается казахстанская нефть.