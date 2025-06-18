16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим игроком КПЛ
Вундеркинд из "Кайрата" оценён в 1,8 млн евро.
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16-летний футболист "Кайрата" и юношеской сборной страны Дастан Сатпаев возглавил рейтинг самых дорогих игроков казахстанского чемпионата, передаёт BAQ.KZ.
По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость за последние месяцы взлетела более чем в три раза — с 500 тысяч до 1,8 миллиона евро.
Этот рост делает юного таланта самым дорогим футболистом Казахстанской Премьер-лиги, обогнав как иностранных легионеров, так и более опытных казахстанских игроков. В тройку за Сатпаевым вошли:
- Валерий Громыко (Беларусь, "Кайрат") — 1,2 млн евро
- Гиорги Зария (Грузия, "Кайрат") — 900 тыс. евро
- Егор Сорокин (Россия, "Кайрат") и Ислам Чесноков ("Тобол", Казахстан) — по 900 тыс евро
На уровне национальной сборной Казахстана Сатпаев занимает четвёртое место по стоимости, уступая лишь признанным звёздам:
- Бахтиер Зайнутдинов — 3,3 млн евро
- Нуралы Алип — 3 млн евро
- Максим Самородов — 2,5 млн евро
Сатпаев — единственный игрок в топ-5, кому ещё нет и 18 лет.
В феврале 2025 года стало известно, что права на Дастана Сатпаева выкупил лондонский "Челси". Однако согласно международным правилам, переход в стан "синих" состоится лишь после того, как игрок достигнет совершеннолетия. До этого момента он продолжит набирать форму в составе "Кайрата".
В текущем сезоне Сатпаев провёл 13 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, став одним из ключевых игроков алматинского клуба.
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