16-летний футболист "Кайрата" и юношеской сборной страны Дастан Сатпаев возглавил рейтинг самых дорогих игроков казахстанского чемпионата, передаёт BAQ.KZ.

По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость за последние месяцы взлетела более чем в три раза — с 500 тысяч до 1,8 миллиона евро.

Этот рост делает юного таланта самым дорогим футболистом Казахстанской Премьер-лиги, обогнав как иностранных легионеров, так и более опытных казахстанских игроков. В тройку за Сатпаевым вошли:

Валерий Громыко (Беларусь, "Кайрат") — 1,2 млн евро

Гиорги Зария (Грузия, "Кайрат") — 900 тыс. евро

Егор Сорокин (Россия, "Кайрат") и Ислам Чесноков ("Тобол", Казахстан) — по 900 тыс евро

На уровне национальной сборной Казахстана Сатпаев занимает четвёртое место по стоимости, уступая лишь признанным звёздам:

Бахтиер Зайнутдинов — 3,3 млн евро

Нуралы Алип — 3 млн евро

Максим Самородов — 2,5 млн евро

Сатпаев — единственный игрок в топ-5, кому ещё нет и 18 лет.

В феврале 2025 года стало известно, что права на Дастана Сатпаева выкупил лондонский "Челси". Однако согласно международным правилам, переход в стан "синих" состоится лишь после того, как игрок достигнет совершеннолетия. До этого момента он продолжит набирать форму в составе "Кайрата".

В текущем сезоне Сатпаев провёл 13 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, став одним из ключевых игроков алматинского клуба.