Акжунус Атахан, ученица 11 класса общеобразовательной школы №7 имени Толе би села Канагат Сарыагашского района, совершила невероятный карьерный прорыв, получив приглашения от 36 ведущих университетов мира, передает BAQ.KZ. Выпускница, выбравшая для себя специальность "Международные отношения", мечтает стать высококлассным специалистом, обучаясь в лучших учебных заведениях планеты и совершенствуя свои знания в международной сфере.

Успех Акжунус не случайность - она проделала упорную работу, набрав 111 баллов в итоговом тестировании. Эта результативность привлекла внимание университетов в таких странах, как ОАЭ, Турция, Малайзия, Канада, США. На фоне огромной конкуренции, школьница получила 36 приглашений, среди которых 17 грантов от университетов США, 5 предложений из Дубая, 6 - из Турции и 5 - из Малайзии. Одним из самых значимых предложений стало приглашение учиться в Канаде на президентскую стипендию.

С самого начала учебы Акжунус была среди отличников и проявляла исключительное стремление к обучению и саморазвитию. Её успех вдохновил других школьников региона на достижения, ведь она стала первым выпускником, получившим приглашения из зарубежных учебных заведений.

Мечта Акжунус - обучаться в одном из сильнейших университетов мира и в будущем, обладая уникальными знаниями, служить на благо своей страны.