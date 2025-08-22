16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве
Карагандинка Аиша Баймырза завоевала серебро чемпионата мира по дәстүрлі садақ ату.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау завершился чемпионат мира по дәстүрлі садақ ату, собравший более 70 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, передает BAQ.KZ.
Серебряную медаль в стрельбе по мишени қалқан на дистанции 20 метров завоевала 16-летняя карагандинка Аиша Баймырза. Она стала одной из четырёх представительниц Карагандинской области, выступавших в составе сборной страны.
"В моей категории участвовали сильнейшие лучницы Казахстана, Узбекистана, России и Кыргызстана. Во время стрельбы я переживала волнение и азарт, чувствовала ответственность перед собой и своей страной. Каждый выстрел был испытанием, но я старалась сохранять спокойствие и сосредоточенность. Для меня это большое достижение и сильная мотивация двигаться дальше", — рассказала спортсменка.
Аиша занимается стрельбой из лука всего два года и уже вошла в национальную юношескую сборную Казахстана. Тренируется под руководством Юлии Ни, а также с наставницами Надеждой Кефер, Каей Мазневой и Ольгой Ковалёвой.
"Результат отличный, учитывая уровень соперниц. Отрыв был минимальный. В следующем году Аиша вновь представит нашу область и страну на республиканских и международных соревнованиях", — отметила тренер Надежда Кефер.
Ранее спортсменка завоевала "бронзу" чемпионата Казахстана.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться
- Названы условия, на которых Путин согласен на встречу с Зеленским