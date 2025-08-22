В Актау завершился чемпионат мира по дәстүрлі садақ ату, собравший более 70 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, передает BAQ.KZ.

Серебряную медаль в стрельбе по мишени қалқан на дистанции 20 метров завоевала 16-летняя карагандинка Аиша Баймырза. Она стала одной из четырёх представительниц Карагандинской области, выступавших в составе сборной страны.

"В моей категории участвовали сильнейшие лучницы Казахстана, Узбекистана, России и Кыргызстана. Во время стрельбы я переживала волнение и азарт, чувствовала ответственность перед собой и своей страной. Каждый выстрел был испытанием, но я старалась сохранять спокойствие и сосредоточенность. Для меня это большое достижение и сильная мотивация двигаться дальше", — рассказала спортсменка.

Аиша занимается стрельбой из лука всего два года и уже вошла в национальную юношескую сборную Казахстана. Тренируется под руководством Юлии Ни, а также с наставницами Надеждой Кефер, Каей Мазневой и Ольгой Ковалёвой.

"Результат отличный, учитывая уровень соперниц. Отрыв был минимальный. В следующем году Аиша вновь представит нашу область и страну на республиканских и международных соревнованиях", — отметила тренер Надежда Кефер.

Ранее спортсменка завоевала "бронзу" чемпионата Казахстана.