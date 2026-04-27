Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу

Приостановка транзита казахстанской нефти в Германию с 1 мая по нефтепроводу «Дружба» вновь подняла вопрос зависимости Казахстана от внешней транспортной инфраструктуры и необходимости расширения экспортных маршрутов. Хотя объемы поставок по данному направлению относительно невелики, эксперты считают ситуацию важным сигналом для нефтяной отрасли.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что по неофициальной информации российская сторона на май показала нулевой индикатив по транзиту нефти в данном направлении. Причиной могут быть технические ограничения.

Маршрут, который быстро набирал обороты

Отметим, поставки казахстанской нефти по «Дружбе» начались три года назад и рассматривались как один из наиболее перспективных каналов выхода на европейский рынок.

В 2025 году Казахстан экспортировал по этому направлению 2,1 млн тонн нефти. На 2026 год план составлял уже 2,5 млн тонн. В первом квартале текущего года поставки достигли 730 тысяч тонн, что почти вдвое выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Казахстанский нефтегазовый эксперт Абзал Нарымбетов считает, что для страны потеря данного маршрута по объему не станет критической.

«По этому направлению Казахстан в прошлом году направил порядка 2,146 млн тонн. Это около 3% казахстанского экспорта и около 2% общей добычи. На самом деле это небольшой объем по сравнению с общей добычей или экспортом», – пояснил он.

Германия может почувствовать последствия сильнее

По оценке Нарымбетова, для Германии значение этих поставок было выше, чем для Казахстана.

«Больше, наверное, пострадает германская сторона, потому что 17% нефти, которую они перерабатывают для нефтепродуктов, это было со стороны Казахстана именно по направлению «Дружбы», – заявил эксперт.

При этом часть недостающих объемов, по его мнению, может быть компенсирована за счет поставок казахстанской нефти через другие европейские логистические каналы.

Самый выгодный маршрут в Европу

Аналитик нефтяной отрасли Нурлан Жумагулов отметил, что трубопроводный маршрут в Германию был наиболее удобным и экономически выгодным для поставщиков.

«Дружба была самым быстрым и оптимальным маршрутом доставки нефти в Германию. Нефть по трубе продавалась с премией к Brent, а логистические затраты обходились дешевле всех существующих маршрутов», – подчеркнул он.

По его словам, основными грузоотправителями являлись участники крупных проектов Карачаганак и Кашаган.

Главный риск – зависимость от одного направления

Несмотря на умеренное влияние по объемам, ситуация вновь показала уязвимость экспортной системы Казахстана.

По словам Абзала Нарымбетова, свыше 80% нефти Казахстан экспортирует через Каспийский трубопроводный консорциум. С учетом других северных маршрутов до 95% экспортных потоков проходят через территорию одной страны.

«Это ставит вопрос диверсификации. Направление «Дружбы» было хотя бы одним из вариантов. Сейчас основной риск в том, что почти весь экспортный потенциал идет через одну территорию», – добавил эксперт.

Какие есть альтернативы

Эксперты указывают, что без вариантов Казахстан не остается. Возможные направления: морские поставки через терминалы КТК и черноморские порты; маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан; увеличение поставок в Китай; перераспределение потоков через европейские порты.

Однако большинство альтернатив обходятся дороже либо ограничены по пропускной способности.

Казахстан усилил позиции в Европе

При этом Казахстан уже стал заметным игроком европейского нефтяного рынка. По оценке Нурлана Жумагулова, в 2025 году страна заняла второе место по поставкам нефти в Европу после США.

«Мы поставили 56 млн тонн нефти, что составляет 13% всего импорта нефти Европой», – сообщил аналитик.

Нефть остается основой экспортных доходов

По итогам 2025 года Казахстан экспортировал 76 млн тонн нефти на сумму $39,88 млрд в 29 стран мира. На долю нефти пришлось 51% всей экспортной выручки страны.

Это означает, что любые изменения логистики, даже по сравнительно небольшим маршрутам, напрямую связаны не только с работой отрасли, но и с устойчивостью национальной экономики.

Что дальше

Эксперты сходятся во мнении, что краткосрочно остановка поставок по «Дружбе» не нанесет серьезного удара экспорту Казахстана.

Однако стратегически ситуация показывает необходимость ускорять создание новых маршрутов поставок, чтобы снизить зависимость от одного транзитного коридора.

Если ограничения затянутся, вопрос нефтяной диверсификации вновь станет одним из ключевых в экономической повестке страны.