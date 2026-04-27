Что забрали у Жанабыловых по приговору суда

Суд в Астане конфисковал у Жанабыловых 17 iPhone и 10 Hyundai Elantra. Lamborghini и Lexus вернут владельцам.

Сегодня 2026, 17:10
В Астане при оглашении приговора по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд сохранил ранее озвученную позицию по арестованному имуществу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
 
Суд постановил обратить часть имущества в доход государства с применением конфискации. 
 
Речь идёт о мобильных телефонах iPhone и автомобилях Hyundai Elantra, фигурировавших в материалах уголовного дела.
 
• 17 телефонов iPhone подлежат конфискации
•10 автомобилей Hyundai Elantra также просят конфисковать
 
Одновременно ограничения с части имущества после вступления приговора в законную силу будут сняты.
 
В частности, автомобили Lamborghini Urus и Lexus RX 600 подлежат возврату владельцам после завершения всех процессуальных процедур.
 
Таким образом, судья оставил без изменений позицию, ранее предложенную стороной обвинения по вопросу имущества.

