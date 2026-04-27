Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
Суд в Астане конфисковал у Жанабыловых 17 iPhone и 10 Hyundai Elantra. Lamborghini и Lexus вернут владельцам.
Сегодня 2026, 17:10
198Фото: Baq.kz
В Астане при оглашении приговора по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд сохранил ранее озвученную позицию по арестованному имуществу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Суд постановил обратить часть имущества в доход государства с применением конфискации.
Речь идёт о мобильных телефонах iPhone и автомобилях Hyundai Elantra, фигурировавших в материалах уголовного дела.
• 17 телефонов iPhone подлежат конфискации
10 автомобилей Hyundai Elantra также подлежат конфискации
Одновременно ограничения с части имущества после вступления приговора в законную силу будут сняты.
В частности, автомобили Lamborghini Urus и Lexus RX 600 подлежат возврату владельцам после завершения всех процессуальных процедур.
Таким образом, судья оставил без изменений позицию, ранее предложенную стороной обвинения по вопросу имущества.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза