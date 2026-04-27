В Астане при оглашении приговора по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд сохранил ранее озвученную позицию по арестованному имуществу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Суд постановил обратить часть имущества в доход государства с применением конфискации.

Речь идёт о мобильных телефонах iPhone и автомобилях Hyundai Elantra, фигурировавших в материалах уголовного дела.

• 17 телефонов iPhone подлежат конфискации

•10 автомобилей Hyundai Elantra также просят конфисковать

Одновременно ограничения с части имущества после вступления приговора в законную силу будут сняты.

В частности, автомобили Lamborghini Urus и Lexus RX 600 подлежат возврату владельцам после завершения всех процессуальных процедур.

Таким образом, судья оставил без изменений позицию, ранее предложенную стороной обвинения по вопросу имущества.