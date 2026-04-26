Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай

В области Абай проинспектирован ход строительства железнодорожной линии «Бахты – Аягоз» протяжённостью 303 километра, передает BAQ.KZ.

В рамках рабочей поездки объект посетил председатель правления НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов. На сегодняшний день на строительстве задействованы 550 единиц спецтехники и 814 специалистов. Возведены четыре вахтовых городка — Ай, Шолпан, Урджар и Бахты.

По данным компании, выполнено 4,1 млн кубометров земляных работ из запланированных 34,8 млн, что составляет около 12% от общего объёма.

Руководитель КТЖ поручил нарастить темпы строительства и увеличить производственные мощности, подчеркнув необходимость строгого соблюдения установленных сроков. Ранее аналогичную задачу поставил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Генеральный подрядчик — China Harbour Engineering Company Ltd — подтвердил готовность завершить проект в полном объёме в обозначенные сроки.

Ожидается, что новая железнодорожная линия позволит существенно повысить транзитный потенциал страны, увеличить пропускную способность на направлении между Казахстан и Китай, а также открыть третий пограничный переход Бахты – Чугучак (Тачэн).