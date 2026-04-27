В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
В регионе за счет местного бюджета предусмотрена дополнительная поддержка.
В Кызылординской области проживает один ветеран Великой Отечественной войны - Тасыров Яхия Тасырович. Об этом сообщили в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
При этом в регионе также проживают труженики тыла, граждане, приравненные к ветеранам и инвалидам ВОВ, а также вдовы ветеранов войны.
По данным управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области, в регионе зарегистрированы:
- 1 ветеран Великой Отечественной войны;
- 1331 труженик тыла;
- 402 человека, приравненных к ветеранам ВОВ;
- 331 человек, приравненный к инвалидам ВОВ;
- 31 вдова ветеранов войны.
Какая помощь предусмотрена
Ко Дню Победы, 9 мая, в Кызылординской области за счет местного бюджета предусмотрена дополнительная поддержка.
В 2026 году единственному ветерану Великой Отечественной войны в регионе будет оказана единовременная социальная помощь в размере 5 501 400 тенге.
Какие вопросы остаются актуальными
В регионе также обозначены основные социальные запросы ветеранов. Среди них - открытие центра активного долголетия и рассмотрение льгот для проезда в общественном транспорте.
Какие мероприятия пройдут ко Дню Победы
В Кызылординской области ко Дню защитника Отечества и Дню Победы запланированы культурные и патриотические мероприятия. Они будут проходить с участием жителей региона и направлены на историко-патриотическое воспитание молодежи.
В праздничную программу войдут торжественные собрания, патриотические акции, культурные вечера, театральные постановки и музейные выставки, посвященные теме Победы. Также среди школьников проведут национальные интеллектуальные игры и спортивные соревнования.
Накануне Дня Победы запланированы церемонии возложения цветов, встречи общественных деятелей с молодежью. Кроме того, предусмотрены мероприятия по чествованию единственного ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в регионе.
Ранее сообщалось, что также до 5 млн тенге выплатят ветеранам в Карагандинской области.
