1,6 млн тенге за нелегальную скважину: предприятие наказали в Рудном
В Рудном Костанайской области предприятие оштрафовали на 1 671 100 тенге за незаконный забор воды из скважины. Нарушение выявили специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции в ходе проверки разрешений на специальное водопользование, передает BAQ.KZ.
По данным инспекции, компания осуществляла водозабор без соответствующего разрешения. Это является нарушением статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение права государственной собственности на воды).
Отмечается, что это крупнейший штраф, наложенный Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией с начала 2025 года.
Всего в текущем году специалисты выявили пять фактов незаконного водопользования. Общая сумма штрафов составила более 2,3 млн тенге. Всем нарушителям даны предписания и рекомендации по оформлению разрешений на специальное водопользование.
Руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов подчеркнул, что новые полномочия, закреплённые в Водном кодексе, позволяют эффективнее бороться с "черным рынком" воды.
"Инспекторы могут сразу выехать на место и при подтверждении нарушения вынести административный штраф. Это делает борьбу с незаконным водозабором более оперативной и результативной", — отметил он.
