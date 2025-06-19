162 млн на лотереях: в Актау блогеров прижали за нелегальные розыгрыши
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В Актау супружеская пара с аудиторией более 850 тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и Telegram оказалась в центре уголовного расследования, передаёт BAQ.KZ.
По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, блогеры проводили масштабные онлайн-лотереи без государственной регистрации и лицензии.
Розыгрыши проходили под видом "лотерей", в которых разыгрывались автомобили, квартиры и ценные призы. Для участия гражданам предлагалось приобрести цифровые билеты стоимостью от 500 до 50 000 тенге.
Следствие установило, что в игре приняли участие более 1 800 человек. Общий доход от незаконной деятельности составил свыше 162 миллиона тенге.
На банковские счета и имущество фигурантов наложены ограничения.
Досудебное расследование продолжается по факту незаконной предпринимательской деятельности.
Вся дополнительная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, пока не подлежит разглашению.
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