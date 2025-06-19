В Актау супружеская пара с аудиторией более 850 тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и Telegram оказалась в центре уголовного расследования, передаёт BAQ.KZ.

По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, блогеры проводили масштабные онлайн-лотереи без государственной регистрации и лицензии.

Розыгрыши проходили под видом "лотерей", в которых разыгрывались автомобили, квартиры и ценные призы. Для участия гражданам предлагалось приобрести цифровые билеты стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

Следствие установило, что в игре приняли участие более 1 800 человек. Общий доход от незаконной деятельности составил свыше 162 миллиона тенге.

На банковские счета и имущество фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Вся дополнительная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, пока не подлежит разглашению.