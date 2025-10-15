Прокуратура Зерендинского района провела проверку исполнения экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной Президентом страны, и выявила факты фиктивного отчета о ликвидации несанкционированных свалок, передает BAQ.KZ.

По данным геопортала АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", в районе зафиксировано 128 несанкционированных мест размещения отходов. Однако, несмотря на отчеты акиматов о полной их ликвидации, выездная проверка показала, что часть свалок фактически не была очищена — уборка существовала только на бумаге.

По итогам надзора 17 акимов сельских округов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 324 Кодекса об административных правонарушениях РК. После вмешательства прокуратуры проведена фактическая очистка территории — вывезено 5810 м³ мусора.

При этом установлено, что в Зерендинском районе отсутствуют узаконенные полигоны твердо-бытовых отходов, а существующие площадки не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Местные исполнительные органы, по данным прокуратуры, не принимают мер по легализации и приведению полигонов в соответствие с нормами.

Прокуратура заявила, что работа по обеспечению экологической безопасности и контролю за обращением с отходами находится на постоянном надзоре.