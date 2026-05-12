17-летнего сирийца подозревают в подготовке теракта в Германии

В Гамбурге немецкие правоохранители задержали 17-летнего гражданина Сирии, которого подозревают в планировании теракта в центре города, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, подросток мог рассматривать в качестве целей торговый центр, бар или полицейский участок. Его подозревают в намерении совершить нападение с использованием взрывных устройств, "коктейлей Молотова" или холодного оружия.

Во время обыска по месту жительства были изъяты нож, балаклава, жидкость для розжига и универсальные удобрения.

Согласно информации немецких спецслужб, задержанный интересовался идеологией террористической организации "Исламское государство".

Ранее федеральная прокуратура инициировала в его отношении психиатрическую экспертизу в рамках другого дела.

В настоящее время подросток находится под стражей, расследование продолжается.