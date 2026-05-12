17-летнего сирийца подозревают в подготовке теракта в Германии
Он интересовался идеологией террористической организации.
Сегодня 2026, 04:40
149Фото: depositphotos.com
В Гамбурге немецкие правоохранители задержали 17-летнего гражданина Сирии, которого подозревают в планировании теракта в центре города, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным следствия, подросток мог рассматривать в качестве целей торговый центр, бар или полицейский участок. Его подозревают в намерении совершить нападение с использованием взрывных устройств, "коктейлей Молотова" или холодного оружия.
Во время обыска по месту жительства были изъяты нож, балаклава, жидкость для розжига и универсальные удобрения.
Согласно информации немецких спецслужб, задержанный интересовался идеологией террористической организации "Исламское государство".
Ранее федеральная прокуратура инициировала в его отношении психиатрическую экспертизу в рамках другого дела.
В настоящее время подросток находится под стражей, расследование продолжается.
