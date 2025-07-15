17-летний казахстанский шахматист представил Dior в Париже
Он стал звездой Парижской недели моды.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
114Фото: Instagram
Торежан Сейдолла, юный талант Центрального шахматного клуба, покорил не только шахматную доску, но и подиумы мировой моды, передает BAQ.KZ.
В 17 лет он дебютировал на Неделе мужской моды в Париже, представляя легендарный французский бренд Dior.
Эта сенсация не осталась незамеченной - Торежан подписал контракт с одним из крупнейших международных модельных агентств IMG Models, открыв для себя новые горизонты в карьере.
Несмотря на стремительный успех в модельном бизнесе, Торежан продолжает развиваться и в шахматах: недавно он поднялся с 3-го до 2-го разряда и планирует вернуться к тренировкам, как только появится свободное время.
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