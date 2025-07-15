Торежан Сейдолла, юный талант Центрального шахматного клуба, покорил не только шахматную доску, но и подиумы мировой моды, передает BAQ.KZ.

В 17 лет он дебютировал на Неделе мужской моды в Париже, представляя легендарный французский бренд Dior.

Эта сенсация не осталась незамеченной - Торежан подписал контракт с одним из крупнейших международных модельных агентств IMG Models, открыв для себя новые горизонты в карьере.

Несмотря на стремительный успех в модельном бизнесе, Торежан продолжает развиваться и в шахматах: недавно он поднялся с 3-го до 2-го разряда и планирует вернуться к тренировкам, как только появится свободное время.