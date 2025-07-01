В рамках программы "Тариф взамен на инвестиции" за 2023–2024 годы привлечено 99,3 млрд тенге на ремонт 1051 км водопроводных и канализационных сетей, передает BAQ.KZ.

На водоснабжение направлено 62,5 млрд тенге (764 км), на водоотведение — 36,8 млрд тенге (287 км).

Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев на заседании Правительства.

Средняя зарплата в сфере водоснабжения и водоотведения выросла на 70% — с 135 до 230 тыс. тенге.

В рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" запланировано привлечь около 1,7 трлн тенге на ремонт 7,3 тыс. км инженерных сетей. Эти меры значительно снизят аварийность и повысят технологический уровень инфраструктуры.

Возвратность инвестиций обеспечит тарифное регулирование, при этом ставки по займам свыше 10% будут субсидироваться из республиканского бюджета.