1,7 трлн тенге выделены на модернизацию инженерных сетей по всей стране
Модернизация инфраструктур набирает обороты.
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В рамках программы "Тариф взамен на инвестиции" за 2023–2024 годы привлечено 99,3 млрд тенге на ремонт 1051 км водопроводных и канализационных сетей, передает BAQ.KZ.
На водоснабжение направлено 62,5 млрд тенге (764 км), на водоотведение — 36,8 млрд тенге (287 км).
Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев на заседании Правительства.
Средняя зарплата в сфере водоснабжения и водоотведения выросла на 70% — с 135 до 230 тыс. тенге.
В рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" запланировано привлечь около 1,7 трлн тенге на ремонт 7,3 тыс. км инженерных сетей. Эти меры значительно снизят аварийность и повысят технологический уровень инфраструктуры.
Возвратность инвестиций обеспечит тарифное регулирование, при этом ставки по займам свыше 10% будут субсидироваться из республиканского бюджета.
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