17 тысяч звонков за неделю: казахстанцы массово жалуются на состояние трасс
Сегодня, 10:04
95Фото: КазАвтоЖол
За минувшую неделю операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали свыше 17 тысяч обращений от пользователей республиканских дорог, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Для удобства граждан в контакт-центре действует интерактивное голосовое меню (IVR), которое позволяет получать информацию автоматически, без участия операторов. С помощью этой системы было обработано 4 174 обращения, ещё 12 076 звонков приняли операторы. Через мессенджеры поступило 1 457 обращений.
Наибольшее количество сообщений касалось состояния трасс в Павлодарской, Туркестанской и Акмолинской областях. Все запросы, как отмечается, были рассмотрены в установленные регламентом сроки.
