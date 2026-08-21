170 избирательных участков в Казахстане откроются в 6 утра

В день выборов 170 избирательных участков в Казахстане начнут работу раньше установленного времени – в 06:00. Об этом на брифинге сообщила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суюндик, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, большинство участков, которые откроются раньше, расположены в местах временного пребывания граждан.

«По Казахстану 170 избирательных участков откроются в 06:00. В основном это участки, расположенные в местах временного пребывания граждан», – сказала Ляззат Суюндик.

Также на брифинге рассказали о работе избирательных участков за рубежом. Всего за пределами Казахстана будут работать 79 участков.

При этом информацию о том, в каких странах избирательные участки начнут работу раньше стандартного времени, в ЦИК пообещали предоставить дополнительно.