Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане
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Житель Астаны продавал через Instagram и WhatsApp копченую конину по привлекательной цене, собирал предоплату и исчезал с деньгами. В итоге потерпевшими по делу стали 31 человек.
Как сообщили в прокуратуре столицы, предприниматель заранее не собирался выполнять заказы. Чтобы покупатели не сомневались, он показывал старые выполненные заказы и положительные отзывы.
Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды. Общий ущерб превысил 1,7 млн тенге.
В суде его вину доказали. При назначении наказания учли, что ущерб потерпевшим был полностью возмещен.
Предпринимателю назначили 2 года 8 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В прокуратуре напомнили жителям, что при покупках через соцсети и мессенджеры лучше заранее проверять продавца и не переводить деньги неизвестным аккаунтам.
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