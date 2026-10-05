Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане

Житель Астаны продавал через Instagram и WhatsApp копченую конину по привлекательной цене, собирал предоплату и исчезал с деньгами. В итоге потерпевшими по делу стали 31 человек.

Как сообщили в прокуратуре столицы, предприниматель заранее не собирался выполнять заказы. Чтобы покупатели не сомневались, он показывал старые выполненные заказы и положительные отзывы.

Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды. Общий ущерб превысил 1,7 млн тенге.

В суде его вину доказали. При назначении наказания учли, что ущерб потерпевшим был полностью возмещен.

Предпринимателю назначили 2 года 8 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили жителям, что при покупках через соцсети и мессенджеры лучше заранее проверять продавца и не переводить деньги неизвестным аккаунтам.