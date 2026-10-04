Казахстан закупит 40 тысяч голов крупного рогатого скота

В Казахстане продолжается системная работа по обновлению племенного поголовья и повышению продуктивности животных. Основное внимание уделяется улучшению генетического потенциала стада, увеличению производства молока и мяса и повышению эффективности сельскохозяйственных предприятий.

На реализацию Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы предусмотрено 80 млрд тенге. Средства направляются на закуп 40 тыс. голов крупного рогатого скота и 20 тыс. голов мелкого рогатого скота. В текущем году из стран дальнего зарубежья в Казахстан уже завезено 7 234 головы крупного рогатого скота.

Практическая реализация этой работы продолжается в регионах страны. В Туркестанскую область на товарно-молочную ферму «Азия Милк» из Дании поступила очередная партия из 165 голов голштинской породы. С учетом предыдущей поставки общее количество животных, импортированных из Дании в это хозяйство, достигло 330 голов.

Ранее 165 голов голштинской породы из Дании поставлены на ферму «Майлыкен Ферм», еще 165 голов голштинской породы — на ферму «Dar Organik».

В Северо-Казахстанской области очередная партия из 165 голштинских телок из Германии поступила на молочный комплекс ТОО «Буденное СК». Поставка стала пятой для хозяйства, а общее поголовье достигло 825 голов.

Всего предприятие планирует завезти 1 200 голов.

Строительство комплекса завершили осенью прошлого года. После этого началось поэтапное комплектование стада и запуск производственных процессов. Первые животные поступили ранее в этом году, а в марте на ферме получили первых телят. После завершения поставок хозяйство будет полностью укомплектовано импортным поголовьем.

В Восточно-Казахстанской области на молочно-товарную ферму ТОО «Мойылды-Байконур» из Пермского края Российской Федерации доставлены 224 нетели голштинской породы.

Ферма рассчитана на 1 075 голов крупного рогатого скота. Хозяйство располагает современным оборудованием, необходимой сельскохозяйственной техникой и собственной кормовой базой. В распоряжении предприятия находится более 4 500 га пашни, что позволяет обеспечивать потребности поголовья в кормах.

Реализация предусмотренных мер позволяет сельхозтоваропроизводителям последовательно обновлять стада, повышать продуктивность животных и расширять производственные мощности. В совокупности это создает условия для увеличения выпуска отечественного молока и мяса, повышения эффективности хозяйств и укрепления их производственной базы.