Казахстан закупит 40 тысяч голов крупного рогатого скота
В Казахстане обновляют племенное поголовье для увеличения производства молока и мяса.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается системная работа по обновлению племенного поголовья и повышению продуктивности животных. Основное внимание уделяется улучшению генетического потенциала стада, увеличению производства молока и мяса и повышению эффективности сельскохозяйственных предприятий.
На реализацию Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы предусмотрено 80 млрд тенге. Средства направляются на закуп 40 тыс. голов крупного рогатого скота и 20 тыс. голов мелкого рогатого скота. В текущем году из стран дальнего зарубежья в Казахстан уже завезено 7 234 головы крупного рогатого скота.
Практическая реализация этой работы продолжается в регионах страны. В Туркестанскую область на товарно-молочную ферму «Азия Милк» из Дании поступила очередная партия из 165 голов голштинской породы. С учетом предыдущей поставки общее количество животных, импортированных из Дании в это хозяйство, достигло 330 голов.
Ранее 165 голов голштинской породы из Дании поставлены на ферму «Майлыкен Ферм», еще 165 голов голштинской породы — на ферму «Dar Organik».
В Северо-Казахстанской области очередная партия из 165 голштинских телок из Германии поступила на молочный комплекс ТОО «Буденное СК». Поставка стала пятой для хозяйства, а общее поголовье достигло 825 голов.
Всего предприятие планирует завезти 1 200 голов.
Строительство комплекса завершили осенью прошлого года. После этого началось поэтапное комплектование стада и запуск производственных процессов. Первые животные поступили ранее в этом году, а в марте на ферме получили первых телят. После завершения поставок хозяйство будет полностью укомплектовано импортным поголовьем.
В Восточно-Казахстанской области на молочно-товарную ферму ТОО «Мойылды-Байконур» из Пермского края Российской Федерации доставлены 224 нетели голштинской породы.
Ферма рассчитана на 1 075 голов крупного рогатого скота. Хозяйство располагает современным оборудованием, необходимой сельскохозяйственной техникой и собственной кормовой базой. В распоряжении предприятия находится более 4 500 га пашни, что позволяет обеспечивать потребности поголовья в кормах.
Реализация предусмотренных мер позволяет сельхозтоваропроизводителям последовательно обновлять стада, повышать продуктивность животных и расширять производственные мощности. В совокупности это создает условия для увеличения выпуска отечественного молока и мяса, повышения эффективности хозяйств и укрепления их производственной базы.
Самое читаемое
- В Казахстане назвали лучшие AI- и цифровые проекты 2026 года
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский
- Сборная Казахстана завоевала 84 медали на Азиатских играх
- 300 тысяч тенге за молчание: в Актау задержали подозреваемого в вымогательстве