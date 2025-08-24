В Колумбии за одни сутки произошли два вооружённых нападения, в результате которых погибли не менее 18 человек, десятки получили ранения. Власти связывают атаки с группировками, имеющими отношение к бывшим повстанцам Революционных вооружённых сил Колумбии, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

В городе Кали, третьем по численности в стране, взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. Подрыв произошёл возле авиабазы имени Марко Фиделя Суареса, принадлежащей авиационной школе ВВС. По данным мэрии, в результате атаки шесть человек погибли, 71 пострадал. Ударной волной повреждены жилые дома. Очевидцы рассказали AFP, что услышали "оглушительный взрыв рядом с авиабазой".

Несколькими часами ранее в муниципалитете Амальфи (департамент Антьокия) дрон атаковал полицейский вертолёт Black Hawk, задействованный в операции против плантаций коки. На борту находились 12 человек, все они погибли.

После трагедии мэр Кали Алехандро Эдер объявил военное положение и временно ограничил въезд в город тяжёлых грузовиков. Власти призвали граждан помогать расследованию и пообещали вознаграждение в 10 тысяч долларов за полезную информацию.