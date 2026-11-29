Несмотря на раннее утро, на избирательные участки столицы приходят молодые горожане, которые впервые в жизни принимают участие в выборах.

По информации акимата Астаны, на избирательном участке №142 свой первый голос отдала 18-летняя жительница столицы. По словам девушки, для нее это возможность выразить свою гражданскую позицию.

На избирательном участке №63 также впервые проголосовал 18-летний астанчанин.

Молодых избирателей, впервые воспользовавшихся своим избирательным правом, встречают на участках во всех районах столицы. Для многих из них сегодняшние выборы стали первым опытом участия в общественно-политической жизни страны.

Сегодня в Астане начали работу 446 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте sailau.astana.kz⁠￼, через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана» или позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.