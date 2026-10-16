18 октября в Алматы на полчаса перекроют дорогу на Медеу из-за велогонки

В воскресенье, 18 октября, с 09:00 до 09:30 в Алматы ограничат движение машин на дороге к Медеу. В это время там пройдет любительская велогонка Giro d’Almaty.

Перекроют западную сторону улицы Керей – Жанибек хандар на участке от отеля Royal Tulip Almaty, дом 401/2, до высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

Перекрывать дорогу будут не целиком сразу, а по мере того, как по ней проезжают участники гонки.

Giro d’Almaty это ежегодная шоссейная велогонка для любителей и ветеранов велоспорта.

Водителей просят заранее продумать маршрут.