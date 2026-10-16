18 октября в Алматы на полчаса перекроют дорогу на Медеу из-за велогонки
16 Октября 2026, 12:19
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16 Октября 2026, 12:1916 Октября 2026, 12:19
156Фото: Акимат Алматы
В воскресенье, 18 октября, с 09:00 до 09:30 в Алматы ограничат движение машин на дороге к Медеу. В это время там пройдет любительская велогонка Giro d’Almaty.
Перекроют западную сторону улицы Керей – Жанибек хандар на участке от отеля Royal Tulip Almaty, дом 401/2, до высокогорного спортивного комплекса «Медеу».
Перекрывать дорогу будут не целиком сразу, а по мере того, как по ней проезжают участники гонки.
Giro d’Almaty это ежегодная шоссейная велогонка для любителей и ветеранов велоспорта.
Водителей просят заранее продумать маршрут.
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