На большинстве избирательных участков голосование началось в 07:00 по времени Астаны и продлится до 20:00. Еще на 101 участке оно стартовало в 06:00.

По данным Центральной избирательной комиссии, по всей стране планируется работа 10 388 избирательных участков. Из них 556 организованы в местах временного пребывания граждан, в том числе в медицинских учреждениях и воинских частях.

В ходе выборов предстоит избрать 3 447 депутатов 228 маслихатов. В частности:

в 20 областных маслихатов — 668 депутатов;

в 38 городских маслихатов — 626 депутатов;

в 170 районных маслихатов — 2 153 депутата.

Из общего числа депутатских мандатов 3 113 распределяются по одномандатным избирательным округам, еще 334 — по партийным спискам. Депутаты будут избраны сроком на пять лет.

Выборы проводятся в соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 12 октября 2026 года о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Регистрация кандидатов завершилась 1 ноября. Предвыборная агитация прекратилась в ночь на 28 ноября, а суббота была объявлена днем тишины.

Маслихаты являются представительными органами, выражающими интересы местного населения. Они участвуют в утверждении программ социально-экономического развития регионов и местных бюджетов, а также контролируют их исполнение.

Голосование проходит на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном волеизъявлении. Узнать адрес своего избирательного участка граждане могут через информационные службы соответствующих акиматов.

Итоги выборов должны быть установлены в течение пяти дней.