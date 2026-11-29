На избирательном участке №366, расположенном в школе №64 Медеуского района Алматы, утро 29 ноября началось с приятных сюрпризов. Первым горожанам, пришедшим на голосование, вручали шоколад.

Среди тех, кто посетил избирательный участок с самого утра, — жительница Алматы Галия Усманова. По ее словам, участие в выборах для нее — проявление гражданской ответственности.

«Я всегда принимаю участие в голосовании и сегодня тоже пришла на выборы. Считаю, что каждый человек должен выполнять свой гражданский долг. Мы живем в такой прекрасной стране, и участие в выборах — это возможность выразить свое уважение и любовь к Родине», — поделилась Галия Шавкатовна.

Напомним, сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города. Правом голоса обладают более 1 млн 355 тыс. избирателей. В городе работают 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис однодневной регистрации.

Голосование продлится до 20:00.