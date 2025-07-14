К 180-летию великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева в Казахстане запланирована масштабная культурная программа. Как сообщили в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций, праздничные мероприятия охватят международный, республиканский и региональный уровни и пройдут с 1 по 10 августа в Семее, Абайском районе и других регионах страны, передает BAQ.KZ.

По словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Жанжигита Омархана, утверждён Комплексный план, включающий более 100 мероприятий - от научных конференций до концертов, выставок и литературных вечеров.

Стартовая программа (1–3 августа):

1 августа откроется энциклопедический портал "ABAY ACADEMIYASY", направленный на цифровизацию и систематизацию наследия Абая. Также состоятся концерт народного артиста Казахстана Секена Турысбека на Алаколе, выставка иллюстратора Аңсаған Мустафа и фестиваль народных ремесел "Асыл мұра" в Семее.

2–6 августа народная артистка Казахстана Майра Ильясова даст серию гастрольных концертов, посвящённых Абаю.

3 августа в театре Абая пройдёт духовный вечер "Абай әлемі".

Основные события (4–9 августа):

4 августа – заключительный концерт Секена Турысбека и оркестра "Ақ жауын".

5 августа – моноопера "Ой толғау – Хәкім Абай".

6 августа – концерт "Абай елі – өнер кеніші" и поэтический конкурс молодых акынов.

7–9 августа – презентация энциклопедии "Абай жолы", республиканский айтыс "Адамзаттың Абайы", научная конференция в Шакаримском университете, международный поэтический фестиваль с участием поэтов из 15 стран.

Кульминация — 10 августа

В этот день в Жидебае пройдут духовные обряды, чтение Корана и жертвоприношение. По всей стране состоятся торжественные церемонии возложения цветов к памятникам Абая.

Организаторы подчёркивают, что юбилей поэта призван не только отдать дань памяти великому сыну казахского народа, но и актуализировать его философское и гуманистическое наследие для новых поколений.