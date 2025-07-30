В ближайшие годы Семей заметно преобразится. Благодаря своему легендарному земляку Абаю Кунанбаеву семейчане примут в дар площадь, новые школы, спортивные и культурные площадки. В честь 180-летнего юбилея великого сына казахской степи столица и областные центры подарят городу десяток новых сооружений. Когда именно Семей станет местом воплощения идей, и какие социальные мечты будут исполнены, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Абай Кунанбаев при жизни не выезжал за пределы Семипалатинской области. В родном Шынгыстау он жил и управлял, в городе - учился и посещал друзей. В ближайшее время память о нём в буквальном смысле соприкоснётся с другими регионами через добрую инициативу.

В начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём послании объявил о старте республиканской акции "Абайға құрмет". Следуя традиции все регионы страны должны одарить Семей по случаю юбилея Абая, выражая, таким образом, уважение таланту легенды.

Фото пресс-службы акимата области Абай

На сегодня инициативу поддержали семь регионов. В случае реализации проектов в Семее построят Дом дружбы от Мангистауской области, выставочный центр от Туркестанской области, Актюбинская область выступила с намерением возвести Дворец единоборств, Восточно-Казахстанская область планирует построить новую набережную на левом берегу Иртыша, Шымкент подарит Школу искусств, Северо-Казахстанская область - площадь государственных символов, а на астанинский бюджет будет построена "Комфортная школа".

Четыре из семи перечисленных объектов украсят новый городской район, который начнут строить в ближайшие годы на северо-восточной окраине Семея в окружении соснового бора. Набережная протянется на левобережье, Дворец единоборств разместится на месте бывшего стадиона "Пищевик", а огромный флагшток установят на острове Мира между правым и левым берегами города.

На сегодня нет ни одного готового проекта. Все договорённости сохраняются в рамках подписанных меморандумов между акиматами областей и профильными ведомствами Абайской области.

Мы решили выяснить, кто выбирал проекты для города, и по каким критериям?

Дом дружбы

Самый первый регион, который заявил о щедром подарке - Мангистауская область. Родина песчаных пляжей и яркого солнца нашей страны оставит на память семейчанам Дом дружбы.

На сегодня в Абайской области функционирует пять таких учреждений и 46 этнокультурных объединений, сплотивших людей разных национальностей. Важный институт помогает реализовывать идеи межэтнического согласия и дружбы.

С образованием новой области, в 2022 году, семейский Дом дружбы вынужденно покинул своё обжитое здание, уступив его городскому акимату. Вот уже три года он располагается в приспособленном типовом строении с узкими коридорами и тесными кабинетами. Экспозиции национальных культурных центров и всё многообразие фольклорных экспонатов не вмещается в маленькие комнатушки. Здание требует капитального ремонта.

Фото Альбина Халел.

Главы нефтяного края побывали в Семее в начале июля и лично ознакомились с вариантами по размещению своего презента. В итоге аким Абайской области Берик Уали предложил место в новом проектируемом районе города "Semey Smart City", рассчитанного на 75 тысяч жителей. Делегация одной из первых увидела, где будет расположен будущий современный район.

Здесь же по плану построят Дом учёных, медиацентр, филармонию, этнопарк, гостиницы и торговые комплексы. А ещё две школы. Администрация Астаны планирует возвести здесь общеобразовательную школу, а Шымкент - школу искусств.

Выставочный центр

В этом же районе построят долгожданный выставочный центр, который уже есть во всех крупных городах Казахстана. Из-за отсутствия такой площадки местные товаропроизводители во время значимых мероприятий вынуждены выставлять свою продукцию прямо на улице.

Крупные выставки как бизнеса, так и творческой среды проходят в арендованных зданиях. Новый объект поможет объединить под одной крышей художников, производителей сувениров, ремесленников.

В Управлении предпринимательство области Абай считают, что со строительством такого пространства в Семее активизируется проведение форумов, конференций, семинаров, переговоров, посвящённых развитию отраслей.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Инициатива строительства Выставочного центра принадлежит руководству Туркестанской области.

"У нас нет такого центра, поэтому проводим выставки в летнее время. Если на улице, то выбираем арбат или территорию вокруг крупного здания, зимой арендуем холлы в школах, университетах, в Арене. Поэтому у нас нет возможности провести в Семее крупные страновые выставки, как, например, "Лучший продукт Казахстана". В Алматы есть Атакент-Экспо, в Астане - Экспо-Центр. Думаю, в нашем областном центре тоже должен быть объект такой направленности. Ведь нам есть, что показывать! Как он будет выглядеть и сколько стоить, пока неизвестно. Пока мы только подписали меморандум с акиматом Туркестанской области", - рассказал о нынешней договорённости руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай Айбек Рахымбеков.

Дворец единоборств

К проекту подключилась и Актюбинская область. Самый отдалённый от Семея и крупнейший казахстанский регион оставит на память в честь юбилея Абая Дворец единоборств. Инициативу проявила область во главе с акимом-спортсменом Асхатом Шахаровым.

В начале месяца Берик Уали рассказал, что это будет трёхэтажное здание, которое построят на левом берегу Семея в микрорайоне Заря на месте бывшего стадиона "Пищевик". Там, где его предшественник Нурлан Уранхаев планировал возвести стадион на 12 тысяч зрителей.

Ещё два года назад Уранхаев поручил выкупать участки у домовладельцев, но из-за кадровых перестановок дело застопорилось. Новый аким решил по-своему: стадион расположится в новом районе и будет вмещать не 12 тысяч зрителей, а в два раза больше. По его замыслу место старого стадиона обрастёт другой спортивной инфраструктурой. Так, по соседству с Дворцом единоборств хотят построить первый в истории города Ледовый дворец.

Фото пресс-службы акимата области Абай

По информации Управления спорта, в данное время в Семее нет полноценной площадки для проведения республиканских соревнований по боксу, дзюдо, борьбе и другим видам единоборств. Хотя область Абай славится чемпионами мирового уровня в этих видах спорта и приносит немало золота в республиканскую копилку. Это чемпионка мира по казакша курес Зарина Сарипова, которая завоевала три золотых медали на Играх кочевников; чемпион РК по дзюдо Ермахан Ануарбеков; чемпиона страны и Азии, титулованный боксёр Ерасыл Жакпеков, чемпион по сурдо дзюдо Алтынбек Какетаев и многие другие.

"В нашем регионе, как и в целом по Казахстану, растёт интерес к единоборствам. Залы моментально заполняются. Но мы не можем проводить большие соревнования из-за отсутствия нужной площадки. В таком здании должны быть трибуны минимум от трёх тысяч сидячих мест, конференц-зал, раздевалки, где одновременно могут готовиться до 50 человек, и, разумеется, тренироваться. Сейчас у нас есть Арена, которая больше рассчитана на игровые виды спорта. Например, там у нас проходят чемпионаты по футзалу, волейболу. Наша команда по футзалу стала чемпионом Казахстана, готовится к Лиге чемпионов, много тренируется там, готовится. Поэтому нам сложно совмещать графики и проводить в Арене соревнования по другим видам спорта", - описал нынешнюю ситуацию с нехваткой помещений заместитель начальника Управления физической культуры и спорта области Абай Бахыт Бекбосынов.

Площадь госсимволов

В ходе подготовки материалы мы выяснили, что в начале июля в Семее побывала делегация из Северо-Казахстанской области, хотя на официальных ресурсах регионов об этом не сообщали.

"Край тысячи озёр" намерен выразить уважение творчеству великого поэта в виде площади государственных символов. Этот проект, пожалуй, заинтересовал горожан больше всего, поскольку само название уже заявляет о зрелищности и масштабности.

В случае реализации проекта над Семеем расправится огромный флаг Казахстана. Для этого на острое Мира построят площадку под флагшток.

Мы обратились в акимат Северно-казахстанской области и попросили уточнить детали проекта.

"Мы были у вас, посмотрели, определили, что будем строить. Сейчас инициатива на стадии проектирования. Идею предложил ваш акимат, мы поддержали. У нас в планах одна стела, всё остальное в компетенции ваших-наших коллег. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть и сколько будет стоить", - рассказал глава Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области Кайрола Галеев.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Известно лишь место расположения парка. Делегация из Северного Казахстана выбирала из ряда локаций, но больше всего их впечатлил остров Мира, что находится в сердце города.

"Ваш остров - это уникальное природное создание. У нас такого нет. Он напомнил мне вьетнамский остров Фукуок на котором я побывал зимой. Примерно такой же оазис. Там у вас что-то ранее намечалось и не завершилось", - рассказал Кайрола Галеев.

В разные годы остров Мира превращается в площадку для реализации амбиций чиновников. Например, в 2012 году в бытность акима Семея Айбека Каримова при поддержке областного акима Бердибека Сапарбаева здесь планировали построить музей Мира. Пятиэтажное здание из стекла, бетона и металла должно было вместить музей ядерного полигона, выставочные площадки, конференц-залы и многое другое, чего до сих пор нет в Семее. Но едва начавшийся проект заморозили. Средства так и не нашлись.

В 2023 году аким Абайской области Нурлан Уранхаев предложил сделать остров рекреационной зоной, закрывая проезд для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ночное время. Так, по его мнению, удастся дольше сохранить девственную природу городского оазиса. Также он рекомендовал построить здесь этно-деревню. Из всех заявленных инициатив по острову в 2024 году удалось восстановить детскую железную дорогу.

Его преемник Берик Уали, напротив, решил сделать остров более оживлённым. В первые дни своего управления областью Абай он предложил построить здесь круглогодичное 50-метровое колесо обозрения.

Набережная на левом берегу

На сегодня активное строительство многоквартирного жилья продолжается на левом берегу Семея. Второй год здесь функционирует современная IT-школа. Вокруг вырастают новоделы.

Однако строящийся район и частный сектор, находясь на берегу, остаются без своей набережной. Эту проблему поможет решить Восточно-Казахстанская область. Как и в остальных случаях, пока не известно, как она будет выглядеть. Но в городском отделе ЖКХ Семея уточнили, что набережная совместит разные зоны отдыха для населения.

"На левом берегу от нового моста до пляжа протянется набережная. Сейчас эта территория неухоженная. В будущем там организуют несколько зон - пешеходную, прогулочную, велодорожки, но предварительно планируются работы по берегоукреплению", - пояснил руководитель отдела ЖКХ города Бахтияр Топаев.

Выходит, в ближайшие годы Семей превратится в большую стройку, исполнив инфраструктурные мечты местного населения. Смогут ли регионы сдержать обещания, покажет время.

А мы напомним, что чуть мнее грандиозные планы намечались ровно пять лет назад в преддверии 175-летнего юбилея Абая. Тогда правительство решило применить на Семее успешный столичный опыт, когда на 20-летний юбилей тогда еще Нур-Султана каждый регион построил в главном городе новый объект в качестве подарка. Однако карантин поставил крест на планах регионов.