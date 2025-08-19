В Карагандинской области планируется инвестировать 18,5 млрд тенге в развитие футбольной инфраструктуры и массового спорта, передает BAQ.KZ.

На строительство футбольной академии выделено 12 млрд тенге. Проект предусматривает стадион на 3500 зрителей, круглогодичный крытый манеж, тренировочное поле с подогревом, общежитие, медицинские кабинеты и сопутствующую инфраструктуру.

Оставшиеся 6,5 млрд тенге направят на развитие массового футбола: строительство малоразмерных полей в городах и сёлах, запуск спортивных программ в школах и детских садах, проведение турниров и фестивалей, а также поддержку женского и юношеского футбола.

Программа рассчитана до 2029 года и охватит более 40 тысяч школьников и 3600 студентов.

Футбольные инициативы будут реализованы более чем в 100 учебных заведениях региона. Особое внимание уделят подготовке кадров и повышению квалификации тренеров.

За последние три года в области построено 161 футбольное поле, три крытых манежа, а также ведётся реконструкция стадиона "Шахтёр".