Девятнадцать стран Европейского союза и Норвегия обратились к Европейской комиссии с требованием расширить возможности для возвращения афганских граждан, находящихся на территории Европы без законных оснований, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В письме, адресованном еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру, представители 20 государств выразили обеспокоенность низким уровнем исполнения решений о депортации. По их данным, в 2024 году в ЕС было вынесено 22 870 решений о возвращении афганцев на родину, однако фактически выслано лишь 435 человек.

Инициатива, выдвинутая Бельгией, была поддержана странами Евросоюза, включая Германию, Италию, Польшу, Швецию, Австрию и Нидерланды, а также Норвегию, не входящую в ЕС, но участвующую в Шенгенском соглашении.