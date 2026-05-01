Запуск «Союз-5/Сункар» получил высокую оценку со стороны представителей Казахстана и России

Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур получил высокую оценку со стороны представителей Казахстана и России, передает BAQ.KZ.

Председатель Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов назвал запуск «грандиозным событием», подчеркнув, что проект стал возможен благодаря стратегическому партнёрству и доверию между странами.

По его словам, создание и запуск новой ракеты — результат длительной совместной работы при поддержке руководства Казахстана и России. Он отметил, что достигнутый успех открывает новую платформу для реализации масштабных космических проектов в будущем.

В свою очередь генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов подчеркнул, что проект носит межгосударственный характер и реализован по поручению руководства стран.

Он также поздравил казахстанскую сторону, отметив, что участие в проекте «Байтерек» выводит Казахстан на новый уровень в космической отрасли. По его словам, дальнейшее развитие программы позволит улучшать характеристики ракеты и расширять возможности по выведению полезных нагрузок на орбиту.

Напомним, первый испытательный пуск «Союз-5/Сункар» состоялся в рамках проекта «Байтерек», который реализуется совместно Казахстаном и Россией и направлен на развитие современной космической инфраструктуры и расширение присутствия на мировом рынке космических услуг.