19 задержек поездов за 10 месяцев: в причинах назвали некачественный ремонт вагонов

За десять месяцев 2026 года пассажирские поезда в Казахстане 19 раз задерживались из-за технических неисправностей по вине вагоноремонтных предприятий. Еще 20 задержек по техническим причинам случились с поездами частных перевозчиков.

Помимо национального перевозчика АО «Пассажирские перевозки», в Казахстане работают 14 частных железнодорожных пассажирских перевозчиков. По вине сторонних организаций и вагоноремонтных предприятий за десять месяцев допустили 13 нарушений безопасности движения, на два больше, чем годом ранее. С поездами, которые формируют частные перевозчики, связаны пять таких нарушений.

Плановый ремонт в этом году прошли 411 пассажирских вагонов. Из-за ошибок ремонтников еще 521 вагон пришлось отправить на внеплановый текущий ремонт. Сверхнормативный простой вагонов в сумме составил 2 305 суток, а 14 вагонов задержались при выходе из ремонта в общей сложности на 65 суток.

Есть претензии и к дисциплине. По данным КТЖ, частные перевозчики не вовремя сообщают о неисправностях и причинах задержек и нарушают сроки подачи заявок на прицепку и отцепку вагонов.

Эти итоги разобрали на совещании в КТЖ с вагоноремонтными предприятиями и частными перевозчиками, среди которых Turksib Astana, Kaz Rail, «Сары-Арка Компани», «Арай транс KZ», Nomadas, «Марал-Нур» и «Желдортранс-Актобе».

Руководителям предприятий поручили устранить нарушения, строже следить за техническим состоянием вагонов и качеством ремонта, укомплектовать участки запчастями и квалифицированными специалистами и наладить оперативный обмен информацией с КТЖ. Отвечать за безопасность движения руководители будут лично.