Тенге исполняется 33 года: как менялись казахстанские банкноты и что рассказывает серия «Сакский стиль»

15 ноября национальной валюте Казахстана исполняется 33 года. За это время тенге прошёл путь от первых банкнот с портретами исторических деятелей до современных купюр с многоуровневой системой защиты и дизайном, основанным на древней истории страны. В этом году статус тенге как национальной валюты впервые получил прямое закрепление в Конституции Казахстана.

Как появился тенге

Указ о введении национальной валюты президент подписал 12 ноября 1993 года, а 15 ноября тенге поступил в обращение. Обмен рублей на новую валюту проходил по курсу 1 тенге за 500 рублей. Первые банкноты были напечатаны в Великобритании на фабрике Harrison & Sons. На них разместили портреты известных исторических деятелей: аль-Фараби, Суюнбая, Курмангазы, Шокана Уалиханова, Абая, Абулхаир-хана и Абылай-хана. Собственная Банкнотная фабрика в Алматы открылась в 1995 году.

Казахстанский монетный двор был создан в 1992 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Первые промышленные партии циркуляционных монет выпустили в 1993 году.

От портретов к сакскому наследию

За три десятилетия дизайн тенге неоднократно менялся. Сегодня Национальный банк выпускает новую серию «Сакский стиль», в основу которой легли художественные образы древней сакской культуры. Как рассказал главный специалист — главный дизайнер проекта Департамента наличного денежного обращения Национального банка Казахстана Санжар Нуркасимов, при разработке серии специалисты изучали искусство первого тысячелетия до нашей эры и труды казахстанских археологов.

При создании серии банкнот "Сакский стиль" мы обратились к искусству первого тысячелетия до нашей эры. Многие элементы традиционного казахского орнамента и прикладного искусства берут истоки в этом наследии. Через дизайн банкнот мы хотели показать эту связь и глубину нашей истории, — рассказал Нуркасимов.

В исследовательской работе использовали труды Кималя Акишева, Зейноллы Самашева и Виктора Зайберта. Археологические находки помогли дизайнерам выбрать образы и определить их значение. На лицевой стороне банкнот изображено Древо жизни — элемент головного убора Золотого человека.

Также каждый номинал получил отдельный образ животного, связанный с сакским искусством. На оборотной стороне размещены казахские орнаменты, природные ландшафты и животные, обитающие в Казахстане.

Какие банкноты уже выпущены

Серия «Сакский стиль» включает шесть номиналов: 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге. Пять из них уже выпущены в обращение. Банкноту номиналом 20 000 тенге Национальный банк планирует выпустить в конце 2026-го — начале 2027 года. При разработке новых купюр учитывают не только художественную концепцию, но и удобство использования, размеры банкнот и защиту от подделок.

Для дизайнера важно сохранить характер каждого номинала и одновременно объединить все банкноты в узнаваемую серию. Также необходимо учитывать удобство использования и требования к защите. Поэтому художественная работа идет вместе с поиском технологических решений, — пояснил Санжар Нуркасимов.

В этом году история национальной валюты получила и новое конституционное закрепление. С 1 июля 2026 года действует новая Конституция, в которой прямо указано, что национальная валюта Казахстана — теңге, а исключительное право на её эмиссию принадлежит Республике Казахстан.