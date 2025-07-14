Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по г. Алматы выявили и пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием "Matic Basket", охватившей свыше 1900 вкладчиков из Казахстана и стран СНГ, передает BAQ.KZ.

Организаторы проекта активно продвигали свою схему через популярные соцсети - YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая гражданам баснословные прибыли от майнинга и трейдинга на криптовалютных биржах. Вложения принимались в диапазоне от 5 000 тенге до 1 100 долларов США.

При этом никаких договоров с инвесторами не заключалось, документы об оплате не выдавались, а доход участникам предлагалось получать за счёт привлечения новых людей - классическая схема финансовой пирамиды. За каждого приглашённого вкладчика обещалось начисление 10% от суммы его вложений.

По предварительным данным, общая сумма инвестиций превысила 80 миллионов тенге.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация на данный момент не подлежит разглашению.

АФМ вновь призывает граждан быть бдительными и не доверять обещаниям "легких" заработков, особенно в условиях отсутствия прозрачной документации и юридических гарантий.