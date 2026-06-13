191-й добровольный противопожарный пост открыли в Кызылординской области

В селе Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области начало работу 191-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». В торжественной церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, заместитель акима области и жителей села.

191-е «Ауыл құтқарушылары» создано при поддержке местного предпринимателя, который внес значительный вклад в укрепление безопасности сельского населения. Пожарный пост будет обеспечивать защиту более 3 тысяч жителей сёл Жанкожа батыр и Актан батыр, а также позволит существенно сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Добровольцы будут нести круглосуточное дежурство, обеспечивая оперативное реагирование на пожары и другие происшествия на территории обслуживаемых населённых пунктов. Пост располагает помещением для размещения пожарной техники, диспетчерским пунктом, комнатой отдыха и бытовыми помещениями. Министерством переданы пожарная автоцистерна, комплект боевой одежды, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование и средства связи, обеспечивающие оперативное взаимодействие с подразделениями гражданской защиты.

В ходе мероприятия Глава МЧС вручил ведомственные награды гражданам, предпринимателям, ветеранам и сотрудникам органов гражданской защиты, внесшим значительный вклад в развитие системы пожарной безопасности региона. Также ряд участников также были отмечены наградами акима Кызылординской области. Кроме того, для поддержания высокой готовности личного состава специалисты МЧС будут на постоянной основе проводить обучение и практические занятия, направленные на совершенствование навыков тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и действий в условиях ЧС.